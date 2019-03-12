Общество

Псковский курсант побывал на праздничном мероприятии в Москве в честь 140-летия образования УИС

Псковский курсант Дмитрий Рудометов побывал в Москве на праздничном мероприятии в честь 140-летия образования УИС. На концерт были приглашены курсанты образовательных организаций ФСИН России, добившиеся значительных успехов в учебе, науке и спорте, и все они были награждены памятными подарками от Центрального аппарата ФСИН России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

От Академии права и управления ФСИН России на концерт были направлены пять курсантов во главе с заместителем начальника курса психологического факультета Анатолием Истоминым. Псковский филиал академии представлял курсант 5 курса Дмитрий Рудометов, который является отличником учебы, постоянным участником международных, межведомственных и внутривузовских научно-практических, научно-теоретических конференций и иных научных мероприятий, а также интеллектуальных турниров, проводимых в образовательной организации, и за ее пределами. С 2017 года курсант возглавляет совет самоуправления курсантов и студентов Псковского филиала Академии ФСИН России.