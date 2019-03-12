Власти Пскова объявили о начале подготовки проектов планировки и межевания территории рынка на Четырех углах

Администрация Пскова приняла решение о подготовке проектов планировки и межевания территории в границах улиц Пароменская, Петровская, М. Горького и Рижского проспекта. Соответствующее постановление, подписанное главой администрации Пскова Александром Братчиковым, опубликовано на официальном сайте муниципалитета.
Управлению по градостроительной деятельности надлежит обеспечить:
- рассмотрение предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории, указанной в п. 1 настоящего постановления, поступивших в управление по градостроительной деятельности администрации города Пскова (г. Псков, ул. Я. Фабрициуса, д. 2а) в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего постановления;
- подготовку технического задания на разработку проекта планировки и проекта межевания территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления;
- подготовку документации по планировке территории и межевания территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления.
Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя главы администрации Пскова Валентину Зубову.
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