Власти Пскова объявили о начале подготовки проектов планировки и межевания территории рынка на Четырех углах

В Палкинской волости состоится четвертый «Круг благотворителей»

Каждую картину Репина на выставке в Третьяковке подключат к сигнализации

С 19 марта псковский Роспотребнадзор организует «горячую линию» по вопросам туберкулеза

С начала года в псковском городском молодежном центре 19 псковичей прошли бесплатное компьютерное тестирование

Под цензурой: «Он уважать себя заставил...»

В Бежаницком районе реконструируют асфальтовый завод

В Пскове и Великих Луках изъяли поддельные купюры в пять и одну тысячу рублей

Александр Козловский участвует в съезде РСПП, который проходит в рамках XII недели Российского бизнеса

9 градусов тепла и небольшой дождь прогнозируют синоптики в пятницу в Псковской области