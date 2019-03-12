Общество

Михаил Ведерников поздравил работников ЖКХ с наступающим профессиональным праздником

Праздничное мероприятие, посвященное Дню работника бытового обслуживания населения и жилищно-коммунальногохозяйства, состоялось в Великолукском районе Псковской области. В нем приняли участие представители всех муниципальных образований региона: заместители глав районов по вопросам ЖКХ, руководители и работники предприятий жилищно-коммунальной сферы и ресурсосберегающих организаций, а также профильных органов исполнительной власти: по строительству и ЖКХ, тарифам и энергетике, стройжилнадзору, финансам. Всего около 80 человек, сообщает пресс-служба администрация Псковской области.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с профессиональным праздником работников сферы ЖКХ поздравил председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов. Он отметил, что работники жилищно-коммунального хозяйства всегда находятся на передовой и достойно справляются с поставленными задачами по жизнеобеспечению городов и поселков, и поблагодарил за работу.

«Днем и ночью вы готовы выехать на место аварии и сделать все возможное, чтобы у людей как можно быстрее появились вода, свет, газ и тепло. Благодаря вашему самоотверженному труду отопительный сезон в регионе проходит без сбоев. Администрация области готова и впредь оказывать всяческое содействие муниципалитетам с тем, чтобы вывести коммунальное обслуживание на совершенно новый качественный уровень», — зачитал Сергей Грахов приветственный адрес главы региона.

Наиболее отличившиеся работники ЖКХ получили грамоты и благодарственные письма министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и администрации Псковской области. Мероприятие продолжилось общением в неформальной обстановке, в рамках которого участники поделились опытом работы и обсудили существующие проблемные вопросы и пути их решения.