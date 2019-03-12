Общество

Партпроект «Локомотивы роста» присоединился в Себеже к акции, посвященной переходу на цифровое ТВ

Партийный проект «Единой России» «Локомотивы роста» присоединился к акции, посвященной переходу на цифровое ТВ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения партии, 14 марта акция прошла в Себеже.

Специалисты напомнили местным жителям о предстоящем в июне переходе с аналогового на цифровое вещание, рассказали, как подключить приставки для приема цифрового сигнала, какие необходимы антенны и каковы преимущества перехода на новый формат телевидения.

В ходе акции состоялся розыгрыш цифровых приставок, пять из которых предоставил партпроект «Локомотивы роста». «Проект партии «Единая Россия» «Локомотивы роста» направлен на повышение экономики нашей страны, но самым главном фактором развития всегда будет социальная поддержка населения. И мы с удовольствием участвуем в этой акции. Цифровое вещание требует подключения специализированного оборудования к тем телевизорам, которые не поддерживают цифровой формат, и мы рады, что многие из вас сегодня смогут выиграть такое оборудование в лотерее», - сказала Лиана Кулаченкова, помощник депутата Госдумы, Александра Козловского, курирующего этот партийный проект.

Еще одним подарком для себежан стал концерт ансамбля русской музыки «Псков».