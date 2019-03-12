Общество

В Гдове люди ночевали на улице, потому что автостанция не запросила транспорт - власти ответили не дождавшимся автобуса из Петербурга

Первый заместитель председателя государственного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Игорь Сильченков ответил «ночевавшим на улице» пассажирам из Гдова, которые 9 марта не дождались автобуса № 944 («Санкт-Петербург - Гдов - Псков») из Санкт-Петербурга. Ответ опубликован на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова «ведерников.рф».

«При подготовке автобуса к рейсу была обнаружена серьезная техническая неисправность. На автостанцию Гдова было сообщено о срыве указанного рейса. Однако от сотрудников станции просьба в адрес директора филиала «Псковпассажиравтотранса» направить на участок "Гдов - Ямм - Псков" автобус не поступила», - со ссылкой на «Псковпассажиравтотранс» отметил Игорь Сильченков.

Кроме того, зампреда также добавил, что комитет приносит пассажирам этого рейса свои извинения за полученные неудобства и уже попросил руководство «Псковпассажиравтотранс» и «Псковавтотранса» обратить особое внимание на качество обслуживания пассажиров.