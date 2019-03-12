Общество

Александр Козловский поздравил работников ЖКХ с праздником

Депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский поздравил работников ЖКХ и бытового обслуживания населения с профессиональным праздником.

«Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником! Именно от вашей компетентности и добросовестности во многом зависит социальное самочувствие жителей Псковщины. Вы ежедневно проявляете бесконечную преданность делу, обеспечиваете бесперебойное функционирование объектов ЖКХ и предоставление качественных коммунальных услуг, способствуя созданию комфортных условий для жизни людей.

Уверен, что и в дальнейшем вы будете трудиться с полной самоотдачей, чтобы в домах жителей региона всегда было тепло и уютно.

От всей души желаю стабильности, осуществления планов и успешного решения стоящих перед вами задач! Счастья и уверенности в завтрашнем дне вам и вашим близким!» - сказал депутат в своем поздравлении.