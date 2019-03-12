Общество

В Пскове состоится встреча с актерами местного драмтеатра

В преддверии Всемирного дня театра 19 марта в 15.00 «БиблиоТеатр «Прямая Речь» приглашает псковичей на творческую встречу с актерами Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина «Посвящение театру. Поэтические диалоги», сообщили Псковской Ленты Новостей пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки.

Встреча пройдет в Псковской областной универсальной научной библиотеке по адресу: улица Вокзальная, дом 48.

Актеры расскажут о творческих планах, прочтут поэтические произведения Александра Пушкина, Анны Ахматовой, Иосифа Бродского, Бориса Пастернака, Марины Цветаевой, Ивана Елагина, Константина Симонова, Семёна Гудзенко, Осипа Мандельштама, Николая Заболоцкого.

Участвуют Наталья Петрова, Ирина Смирнова, Александр Овчаренко, Максим Плеханов, заслуженный артист РФ Виктор Яковлев.

Проведение творческой программы состоится в рамках Года театра в России.