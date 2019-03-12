Общество

Избран новый председатель Молодежного совета профорганизаций города Великие Луки

В Великих Луках состоялось очередное заседание Молодежного совета профсоюзных организаций города, в ходе которого председатель совета Анна Мурашева сообщила о сложении полномочий в связи с окончанием учебы и переездом на постоянное место жительства в другой регион и предложила рассмотреть вопрос о выборе нового руководителя органа. После непродолжительного обсуждения члены Молодежного совета выдвинули на этот пост студентку Великолукского медицинского колледжа Елену Телешову, а на должность заместителя председателя – Дарью Ковалеву, которая учится в том же учебном заведении. Решение об их утверждении на должности было принято единогласно, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Новый председатель Молодежного совета великолукских профсоюзных организаций Елена Телешова является студенткой первого курса Великолукского медицинского колледжа по специальности «Лечебное дело». Свою дальнейшую трудовую деятельность планирует связать только с медициной. При создании первичной профсоюзной организации в медицинском колледже она одной из первых написала заявление о вступлении в профсоюз, активно интересуется вопросами развития профсоюзного движения и уже принимала участие в работе молодежной дискуссионной площадки «Профинтеллект». Елена Телешова – постоянный участник различных общественных мероприятий своего учебного заведения.

Дарья Ковалева учится на 2 курсе колледжа по специальности «Сестринское дело». Принимает активное участие не только в жизни учебного заведения, но и города: является участницей молодежного театра моды «Абстракция», увлекается спортом, учится вести профсоюзную работу.

Следующее заседание великолукского Молодежного совета состоится 21 марта, его участники обсудят и утвердят план работы на текущий год.