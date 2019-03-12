Юлия Зайцева стала победителем конкурса «Учитель года» в Великих Луках

14 марта в МБОУ «Гимназия имени С.В. Ковалевской» состоялся финал городского этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России-2019».
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении образования администрации города Великие Луки, победителем городского этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России-2019» признана учитель географии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» Юлия Зайцева.
Призерами конкурса стали учитель немецкого языка МАОУ «Лицей №11» Наталья Штылина, учитель английского языка МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» Мария Антонова и учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» Марина Ефремова.