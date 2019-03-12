Общество

Власти Псковской области утвердили план мероприятий в рамках «Десятилетия детства»

В администрации региона разработан и утвержден план основных мероприятий до 2020 года, проводимых в Псковской области в рамках «Десятилетия детства». Ответственным исполнителем и координатором плана определен комитет по социальной защите Псковской области, соисполнителями являются государственные органы исполнительной власти Псковской области, подведомственные им учреждения и организации, органы местного самоуправления муниципальных образований, сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Мероприятия плана направлены на повышение благосостояния семей с детьми, развитие, имеющейся в области, инфраструктуры детства, на обеспечение безопасности детей, на формирование здорового образа жизни у детей и молодежи, внедрение здоровье сберегающих технологий и основ медицинских знаний, всестороннее образование детей и многое другое.

Напомним, в феврале прошлого года в Пскове под руководством заместителя председателя правительства РФ Ольги Голодец состоялось первое заседание экспертной рабочей группы «Здоровый ребенок» при Координационном совете при правительстве РФ. В заседании принял участие губернатор региона Михаил Ведерников. По итогам работы члены экспертной группы разработали ряд предложений для включения в план программы «Десятилетие детства», которая определена указом президента России Владимира Путина.