Общество

Председатель обкома профсоюза работников жизнеобеспечения Игорь Иванов поздравляет работников ЖКХ с профессиональным праздником

Председатель Псковской областной организации общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Игорь Иванов поздравил сотрудников жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником, который в этом году отмечается 17 марта, сообщили пресс-служба псковского облсовпрофа.

«Сегодня в большей части ресурсоснабжающих организаций на территории Псковской области проходят торжественные собрания трудовых коллективов, в ходе которых работники коммунального хозяйства чествуются от лица профсоюза, администрации Псковской области и Псковского областного Собрания депутатов. В День работников ЖКХ я хочу поблагодарить тех, кто делает нашу жизнь комфортнее, теплее и светлее за их тяжелый труд. Желаю всем, кто 17 марта отметит свой профессиональный праздник крепкого здоровья, оптимизма, успеха в работе и семейного благополучия», - отметил Игорь Иванов.