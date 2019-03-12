Общество

Без глютена, сахара и молока: чем наполнены «диетические» полки псковских гипермаркетов

В последнее время здоровое питание стало трендом. Быть здоровым - модно, правильно питаться - еще моднее. Шоколад без сахара, мука без глютена и молоко без... молока все чаще появляются на полках псковских магазинов. Увлечение многих потребителей здоровым питанием вызвало существенное расширение ассортимента диетических продуктов. Если раньше в магазинах не всегда можно было найти заменитель сахара и хлебцы, то сейчас направлению правильного питания посвящены целые отделы.

Мы изучили ассортимент «диетических» полок в гипермаркетах «Магнит Семейный», «Лента», SPAR и «Империал». В каком псковском магазине самый разнообразный ассортимент диетических продуктов? Где купить безглютеновые макароны, соевое мясо, миндальное молоко и морковные чипсы?

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