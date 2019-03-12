«Акценты» Донецкого: Реабилитация «Титана», алименты для «недопенсионеров» и «наезд» на профлидера

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.
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Прошедшая неделя ознаменовалась тем, что топ-менеджмент будущего псковского химзавода «Титан-Полимер» нанес ответный информационный удар по всем скептикам и противникам строительства. В Псков приехал председатель Совета директоров АО «ГК «Титан» Михаил Сутягинский и дал большую пресс-конференцию, которую лучше было бы назвать развернутой презентацией для СМИ и прессы.
Пресс-конференция ГК «Титан» 14 марта 2019 г.
Можно сказать, что на сей раз топ-менеджеры группы компаний «Титан», по видимому, решил опровергнуть русскую поговорку о том, что «черного кобеля не отмоешь до бела». Господин Сутягинский всячески убеждал псковичей, что химзавод будет экологичным и совершенно безопасным. От него, мол, жителям будут одни выгоды и никаких проблем. И вообще, самой большое загрязнение наносят выхлопные газы автомобилей, а вовсе не современные химические заводы, такие, как будущий «Титан-Полимер».
Уже в понедельник, 18 марта, в Пскове по адресу улица Ленина, дом 17 откроется информационный офис «Титан-Полимера», где все желающие смогут получить ответы на свои вопросы. Если верить господину Сутягинскому, от производства не будет ни жидких, ни твердых отходов, а также никаких вредных выбросов в атмосферу. Цитирую:
Если поверить топ-менеджеру, так благодаря химзаводу в Моглино построят чуть ли не градо- и системообразующий «чудо-сад». И научно-технический центр при ПсковГУ откроют для воспитания интеллигенции, и никакой взрыв невозможен в принципе, и воду после промышленной очистки можно будет пить, как нарзан, поскольку в рамках своих экологических изысканий вредный метанол господин Сутягинский намерен заменить на более безопасный изопропиловый спирт. «Так как вы демонстрируете волю к экологии, думаю, этот проект будет принят на ура», - заметил владелец группы компаний.
Председатель Совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский
Что касается вероятного проведения референдума, то, судя по ответу господина Сутягинского, он от этой идеи не в восторге, что логично, поскольку положительный результат для «Титана» совсем не гарантирован. Еще раз цитирую Сутягинского:
Конец цитаты, из которой позиция промышленника становится предельно понятна: противники и критики строительства - это сплошь политиканы, пытающиеся набрать на проблеме «политический вес», тогда как химическое производство сулит жителям сплошные выгоды: рабочие места и миллиарды налоговых сборов.
При этом владелец «Титана» слегка огорошил собравшихся новостью о том, что обещанные в марте общественные слушания переносятся на позднюю осень 2019 года. «Общественные слушания состоятся, скорее всего, глубокой осенью. После прохождения всех экспертиз», - заявил Михаил Сутягинский. И вот тут я не понял главного: а почему об этом заявляет именно крупный бизнесмен, который решил зайти в регион всерьез и надолго? А где же, собственно, наши органы власти? Ведь инициатива проведения слушаний и полную ответственность за их проведение должна нести именно местная власть. В данном случае, администрация Псковского района.
Повторюсь, где она? Ау! Их не предупредили, или все уже давно «на мази»? И важнейшие вопросы существования территории решают отныне вовсе не чиновники района, в котором намечена «стройка века», а заезжие бизнесмены? Может, мы чего-то не поняли или не знаем, но осадочек остался крайне неприятный. Невольно возникает вполне уместный вопрос: «Если ребята уже сейчас ведут себя столь борзо, то что будет дальше?». К сказанному замечу, что «собирающие», по мнению господина Сутягинского, политические очки оппозиционеры уже зовут псковичей на следующий митинг протеста, который должен состояться в Пскове 23 марта.
И я продолжаю. На этой неделе Госдума в третьем окончательном чтении приняла поправки в Семейный кодекс РФ, связанные с алиментами для предпенсионеров. Теперь так называемые предпенсионеры (я бы назвал эту категорию граждан более уничижительно, но точно - «недопенсионеры») приобрели право получать алименты от детей и бывших супругов. Понятно, что эти законодательные новшества есть следствие печально знаменитой «пенсионной реформы», и общее отрицательное мнение здесь может быть, собственно, одно: узаконив алименты для предпенсионеров, государство переложило свои обязательства на родственников.
Разработчики законопроекта ссылаются на статью 87 СК РФ, согласно которой совершеннолетние дети обязаны содержать нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них, либо один из трудоспособных супругов должен обеспечивать свою бывшую половинку, ставшую нетрудоспособной до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака. Нововведения касаются мужчин с 60 лет и женщин с 55 лет, несмотря на то, что на пенсию теперь женщины будут уходить в 60 лет, а мужчины в 65.
Выглядит весьма цинично со стороны государства, не правда ли? Но вы сами голосовали за эту власть и доверяли ей, так теперь получайте благодарность от действующей власти. Небезызвестный экономист Михаил Делягин высказывал мнение, что такими законопроектами «государство перекладывает обязательства перед людьми на их родственников». Государство фактически самоустраняется: думайте о себе сами, подавайте на алименты на ближайших родственников, судитесь с ними, отбивайте копейки, вот это всё.
А депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин в своей оценке пошел еще дальше, заявив, что, цитирую:
Оставим эти высказывания на совести депутата, как оставили на совести правительства и президента всю «пенсионную реформу» в целом, но что это будет означать на практике? Семейный и родственный Ад, что же еще?
Олег Шеин (фото: duma.gov.ru)
И я завершаю. На этой неделе произошло медийное событие, которого наблюдатели, судя по местным телеграм-каналам, давно ожидали, но которое случилось вечером 13 марта. Сразу два средства массовой информации опубликовали обличительные статьи в адрес лидера псковских профсоюзов, депутата Псковского областного Собрания Ульяны Михайловой. Публикации названы весьма симптоматично - «36 миллионов без совести и страха» и «Коррупция, ложь и кумовство? Как зарабатывают на трудящихся» за подписью некого Алексея Кедрова, за которым угадываются вполне конкретные персонажи.
Любопытно, что публикации строятся на ссылках на «помоечные» ресурсы вроде «Российского вестника» и «Росотката», на которых соответствующие публикации по поразительному совпадению появились также 13 марта, почти одновременно с псковскими опусами. То есть ребята явно готовились, и медийный «залп» по Ульяне Михайловой был дан сразу из нескольких информационных орудий.
Ульяна Михайлова
В чем обвиняется лидер псковских профсоюзов. Если кратко, то в том, что за пять лет семья Ульяны Михайловой, она и ее муж, заработали почти 36 миллионов рублей. При этом они занимались якобы «незаконной предпринимательской деятельностью» на различных «профсоюзных активах». И вот в ближайшее время - цитирую: «...лидера псковского областного совета профсоюзов могут взять под стражу» и «если вина Михайловой будет доказана, она может отправиться в тюрьму на 10 лет».
При этом, кроме общих фраз типа «неприкасаемых больше нет, общественная деятельность и самореклама не освобождает от уголовной ответственности», в вышеозначенных публикациях нет никакой конкретики, и все так называемые «обвинения» выглядят смехотворно. Складывается впечатление, что настоящая цель «наезда» на политического деятеля, а именно так - «наезд в прессе» - подобные акции прикормленных СМИ назывались в «лихие 90-ые», - выдать Ульяне Михайловой своего рода «черную метку», предупредить и запугать: будешь много выступать, «получишь по полной».
И в общем-то, удивляться не приходится. Очевидно, что «наезд нахрапом» на Ульяну Михайлову - часть кардинальных изменений политического климата в регионе, который заметно «посуровел» за последние месяцы. Вспомним дело об «оправдании терроризма» в отношении журналистки Светланы Прокопьевой или обыск в офисе псковского «Яблока». Вот, видимо, настал и черед Ульяны Михайловой, которая в последние полтора года вела самостоятельную политическую игру и, в частности, публично высказывалась против «пенсионной реформы», вокруг ситуации на ГППО «Псковпассажиравтотранс» и строительства химзавода «Титан-Полимер» в Моглино.
Очевидно, что председатель облсовпрофа явно пришлась не ко двору с такой активной жизненной позицией. Останутся публикации в провластных СМИ только угрозами или перейдут в какие-то более конкретные действия силовых структур, наверняка покажет ближайшее время. Мы же со своей стороны обещаем следить за развитием событий. Это были «Акценты». Берегите себя.
Александр Донецкий