Общество

Александр Козловский: Принятие поправок о дефибрилляторах позволит спасти тысячи жизней

14 марта в первом чтении абсолютное большинство депутатов государственной думы поддержали поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» в части оказания первой помощи с использованием автоматических наружных дефибрилляторов. Соавтором проекта внесенных поправок является первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый заместитель председателя ООО «СоюзМаш России» Владимир Гутенев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе депутата.



«В первую очередь, данные поправки носят острый социальный характер: они разработаны в целях совершенствования законодательства в сфере охраны здоровья граждан и оказания первой помощи и направлены на снижение смертности людей в случаях внезапной остановки сердца, - отметил депутат государственной думы Александр Козловский. - Сейчас применять автоматические дефибрилляторы разрешено только медицинским работникам, но иногда по разным причинам карета скорой помощи может просто не успеть к человеку, срочно нуждающемуся в помощи. Принятые нами поправки подразумевают, что дефибрилляторы появятся в аэропортах, на вокзалах, в местах массового пребывания людей, в спортивных сооружениях. Это позволит спасти тысячи жизней, потому как при внезапной остановке сердца счет идет на минуты».

Второй важный аспект, который содержат в себе принятые в первом чтении поправки, по словам парламентария, является развитие российского промышленного комплекса. Дефибрилляторы будут производиться на российских заводах, а это говорит об импортозамещении, расширении медицинского производства, доступности и популяризации общедоступной дефибрилляции в целом в России.

По мнению соавтора закона Владимира Гутенева, принятие поправок о дефибрилляторах даст доступ к их использованию неограниченному кругу лиц в общественных местах в случае экстренной необходимости. Все это позволит успешно выполнять задачи, поставленные президентом РФ в послании федеральному собранию, спасти тысячи жизней наших сограждан и улучшить ситуацию в отрасли в части оснащенности оборудованием.