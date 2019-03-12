Общество

В Пскове пройдет краеведческая игра с гаджетами «Псков ганзейский»

Межрегиональная топографическая игра «Псков ганзейский…» состоится в Пскове 20 марта. Ее участниками станут команды из 3-5 человек - это учащиеся различных образовательных и профессиональных организаций, представители педагогического и родительского сообществ, сообщается в группе «Геоигры 2019» в соцсетях.

Игрокам предстоит продемонстрировать краеведческие знания и умения ориентироваться в пространстве с помощью виртуальных картографических сервисов.

Для участия в игре необходимо до 18 марта: выбрать название команды, капитана команды, присоединиться в группе «Вконтакте» и пройти регистрацию, также нужно разместить приветственное сообщение, установить на смартфоны приложение для чтения QR кодов, установить Яндекс-карты для определения географических координат места.



Организаторами мероприятия выступили многопрофильный правовой лицей N8 и школа №9 города Пскова, а также Псковский областной институт повышения квалификации работников образования.