Общество

Псковская область успешно прошла процедуру федерального тестирования оборудования на пункте проведения ЕГЭ

Псковская область готова к проведению досрочного этапа Единого государственного экзамена. Пункт проведения ЕГЭ, расположенный в Пскове на базе Вечерней школы №1, успешно справился с федеральным тестированием системы видеонаблюдения и технологии печати и сканирования экзаменационных материалов, сообщил в пятницу, 15 марта, председатель Комитета по образованию Псковской области Александр Седунов, сообщает пресс-служба администрация Псковской области.

В апробации технологии приняли участие выпускники вечерней и 18-й школ, которые попробовали свои силы в выполнении заданий по математике профильного уровня. Пункт проведения экзамена в вечерней школе Пскова - единственный в регионе, где будет проходить досрочный этап Единого госэкзамена.

Подобные тестирования ждут пункты проведения ЕГЭ перед стартом каждого этапа — основного и дополнительного. «Псковская область традиционно участвует и успешно справляется с подобным тестированием. Мы стараемся максимально подготовиться к работе, чтобы реальные экзамены прошли организованно и комфортно для выпускников», — отметил Александр Седунов.

Апробации системы видеонаблюдения и технологии печати комплекса экзаменационных материалов с последующей передачей их по сети Интернет были проведены Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Всего в федеральном тестировании приняли участие более 860 пунктов проведения ЕГЭ.

Напомним, что министерство просвещения РФ и Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки утвердили расписание всех этапов Единого государственного экзамена, основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена на 2019 год. В текущем году ЕГЭ в Псковской области будут сдавать 3 тысячи 237 человек. На территории региона организовано 37 пунктов проведения экзаменов.