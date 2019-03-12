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Общество

В Пскове состоялся IX Межвузовский конкурс ораторского мастерства

15.03.2019 21:44|ПсковКомментариев: 0

В Псковском филиале Академии ФСИН России состоялся IX Межвузовский конкурс ораторского мастерства «Oratio – 2019». В этом году межвузовский конкурс был посвящен теме героизма наших современников. В ораторском искусстве соревновалось 25 студентов и курсантов образовательных организаций Северо-Западного федерального округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-служба Псковского филиала Академии ФСИН России.

В конкурсе приняли участие обучающиеся Псковского государственного университета, Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого, Псковского филиала Российской международной академии туризма, Псковского филиала Академии ФСИН России, областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова, агротехнического колледжа и других учебных заведений.

В первый день конкурсанты представляли подготовленные выступления на темы: «Героями не рождаются», «Гражданский подвиг», «Героизм паралимпийцев», «Проблема дегероизации России», «У подвига нет возраста», «Оберегая планету», а в финале конкурса его участникам пришлось импровизировать, так как тему своего выступления они узнали за несколько минут до выхода к жюри. Студенты и курсанты выполняли задания, связанные с умением строить диалог и вести дискуссию.

По итогам двух соревновательных дней лучшим оратором среди курсантов и студентов образовательных организаций Пскова стала курсант Псковского филиала Академии ФСИН России Екатерина Григорьева.

Победители и призеры конкурса были награждены дипломами.

В состав жюри «Oratio – 2019» вошли председатель совета по молодежной политике города Пскова при главе муниципального образования «Город Псков», главный редактор молодежного журнала «Форум» Александр Андреев, член областной общественной палаты, руководитель региональной общественной молодежной организации «Вечевой орден», руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Родина, представители областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова, Псковского агротехнического колледжа и Псковского филиала Академии ФСИН России.

В дни проведения конкурса его участники смогли познакомиться с книжной выставкой, посвященной 140-летию образования уголовно-исполнительной системы, которая работает в библиотеке.

Источник: Псковская Лента Новостей
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