Общество

Государственная ветеринарная служба области подвела итоги работы за 2018 год

В администрации Псковской области накануне состоялось совещание ветеринарных специалистов региона. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина рассказала об эпизоотической обстановке в стране и о мерах, принимаемых в Псковской области для сохранения эпизоотического благополучия.

В целях профилактики заразных и особо опасных болезней животных, в том числе общих для человека и животных, проводятся мониторинговые исследования, вакцинации и другие ветеринарно-санитарные мероприятия. Всего в 2018 году проведено более 482 тыс. исследований животных и птицы, вакцинировано от различных заболеваний почти 63 млн, а обработано - 532 тыс. голов животных и птицы, отметила глава ведомства.

Сотрудниками государственной ветеринарной службы проводятся исследования на качество и безопасность продукции животного происхождения (ветеринарно-санитарная экспертиза сырья на убойных пунктах, в хозяйствах, на рынках).

Отдельное внимание Вера Баданина обратила на исполнение комитетом по ветеринарии государственной функции по осуществлению регионального государственного ветеринарного надзора. По ее данным, в рамках контрольно-надзорной деятельности в 2018 году проведено 5 плановых и 16 внеплановых проверок, 118 контрольно-надзорных мероприятий, в результате которых возбуждено 107 дел об административных правонарушениях, наложено 94 административных штрафа на общую сумму 582 тыс рублей.