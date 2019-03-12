Общество

Полуфиналистов конкурса «Лидер года» подготовят к работе над индивидуальными проектами

Заключительные семинары третьего этапа регионального кадрового конкурса «Лидер года» пройдут 16-17 марта в Пскове. Образовательная программа будет направлена на изучение основ фандрайзинга и коммуникации в работе с партнерами, сообщили сковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Главный эксперт очной программы конкурса (исполнительный директор D-Group. Social, специалист в области благотворительности и коммуникаций) Инга Моисеева расскажет, как заинтересовать спонсора и привлечь деньги в проект.

Участников также ждут тренинги по личностному развитию, лекции и практические занятия. Полученные знания конкурсанты смогут применить в работе над индивидуальными проектами.

Индивидуальная работа над проектами пройдет с 18 по 28 марта. На этом этапе руководители управлений и комитетов администрации Псковской области проведут консультации с полуфиналистами конкурса.

Имена финалистов конкурса станут известны 31 марта. По итогам предзащиты проектов в финал выйдут 10 человек.

Напомним, конкурс «Лидер года» инициировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Цель проекта - региона найти профессионалов, обладающих высокими компетенциями и лидерскими качествами и создать условия для их поддержки и продвижения. Пять победителей конкурса смогут пройти стажировку в органах государственной власти и будут включены в кадровый управленческий резерв Псковской области.

Организатором конкурса выступает Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» во взаимодействии с управлением общественных проектов и молодежной политики администрации региона и опорным вузом страны, Псковским государственным университетом.