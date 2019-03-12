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Презентация сборников архивных документов о периоде нацистской оккупации состоялась в Пскове

Презентация сборников архивных документов, раскрывающих действия нацистов и их пособников в период нацисткой оккупации, в пятницу, 15 марта, состоялась в Пскове в историко-краеведческой библиотеке им И. И. Василева. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, мероприятие провели представители московского фонда «Историческая память» при взаимодействии с псковским фондом «Достоверная история».

Вниманию участников встречи был представлен выпущенный при поддержке Федерального архивного агентства России двухтомный сборник документов «От национализма к коллаборационизму: Прибалтика в годы Второй мировой войны», а также публикации в «Журнале российских и восточноевропейских исторических исследований» и других изданиях. Сборник архивных документов - плод трехлетней работы группы историков-архивистов, который проливает свет на преступления, совершенные в течение 1941–1944 годов прибалтийскими пособниками нацистов.

В сборник вошли документы Архива президента Российской Федерации, Центрального архива ФСБ России, Центрального архива СВР России, Центрального архива министерства обороны РФ, Государственного архива РФ, Российского государственного архива социально-политической истории и Российского государственного военного архива.

В рамках презентации также состоялась встреча с читателями на тему: «Прибалтийские пособники Гитлера: новые документальные публикации».

В ходе мероприятия руководитель исследовательских программ Фонда «Историческая память», главный редактор «Журнала российских и восточноевропейских исторических исследований» Владимир Симиндей (Москва), историк, краевед, писатель Влад Богов (Рига) и журналист, публицист Юрий Алексеев (Псков) проанализировали результаты последних архивных исследований по истории Прибалтики в годы Второй мировой войны, затрагивающих поведение коллаборационистов на территории Псковской и Ленинградской областей в период нацистской оккупации.

Кроме того, действия нацистов и их пособников Владимир Симиндей обсудил и с псковскими студентами на тематической лекции, которая состоялась ранее в стенах исторического факультета Псковского государственного университета.