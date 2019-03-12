Общество

В Пскове наградили победителей конкурса «Ученик года»

Сегодня, 15 марта, в Псковском педагогическом центре состоялась торжественная церемония закрытия конкурса «Ученик года-2019», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

В мероприятии приняли участие глава Пскова Иван Цецерский, уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова, заместитель начальника управления образования администрации города Пскова Светлана Котова, члены жюри и участники конкурса.

«Учеником года-2019» в этот раз стали сразу двое участников - учащийся 11А класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» Алексей Сарин и учащийся 11 класса МБОУ «Псковский технический лицей» Устин Яников. Глава Пскова лично вручил победителям дипломы за первое место, подарки и благодарственные письма.

Также Иван Цецерский поздравил и учениц, занявших второе и третье места. Ими стали учащаяся 11В класса МАОУ «Гуманитарный лицей» Анастасия Алексеева и учащаяся 10А класса МБОУ «Псковская инженерно-лингвистическая гимназия» Дарья Смирнова. Им, как и победителям, были вручены дипломы, подарки и Благодарственные письма.

Глава Пскова поблагодарил за участие всех конкурсантов, отметив, что неважно, кто станет победителем сегодня, главное - те эмоции, которые останутся в памяти, опыт, который позволит развиваться дальше. Он пожелал всем стремиться расти и покорять новые вершины, подчеркнув, что очень важно, чтобы такие стремления присутствовали у современной молодежи, так как за ними будущее.

Светлана Котова поздравила финалистов конкурса, пожелала всем участникам дальнейших свершений и побед. Также она, как председатель жюри, по традиции особо отметила одну из групп поддержки участников, а именно - семейную группу поддержки учащейся 10 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 им. Героя РФ М.Н.Евтюхина» Анастасии Сальник.

Остальных участников конкурса поприветствовала и наградила дипломами за участие Наталия Соколова.

Напомним, городской конкурс «Ученик года» проводится управлением образования администрации Пскова с 2000 года. В этом году конкурс был посвящен десятилетию детства, Году театра в России и XXXIX Международным Ганзейским дням в городе Пскове, а за звание «Ученик года - 2019» боролись 21 претендент из 20-ти школ Пскова.