Общество

Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта региональной авиакомпании «Псковавиа»

Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта региональной авиакомпании «Псковавиа», свидетельствует приказ ведомства от 12 марта, с копией которого ознакомился «Интерфакс».

«Аннулировать сертификат эксплуатанта ОАО "Псковавиа" в связи с несоответствием заявителя требованиям федеральных авиационных правил», - говорится в приказе за подписью главы Росавиации Александра Нерадько.

Ранее Росавиация несколько раз ограничивала сертификат эксплуатанта «Псковавиа». Основанием для этого было заключение о финансово-экономическом состоянии главного оператора аэропорта Пскова.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», на начало года «Псковавиа» принадлежала комитету по управлению госимуществом Псковской области. При этом в октябре прошлого года сообщалось, что 75% компании было продано за 55 млн руб. АО «Аэропорт Сиверский». Последнее, по данным «СПАРКа», на 100% принадлежит ЗАО «Евросиб СПб - транспортные системы», входящему в группу «Евросиб».

В парке «Псковавиа» семь турбовинтовых пассажирских самолетов: пять машин Ан-24РВ и две Ан-26Б. Данные о динамике перевозок компании в статистике Росавиации (включает сведения о перевозках топ-35 авиакомпаний РФ) отсутствуют.