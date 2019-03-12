Общество

Сотрудники МЧС патрулируют реку Великую и Псковско-Чудской водоем

Сотрудники МЧС патрулируют реку Великую и Псковско-Чудской водоем, чтобы 16 и 17 марта не допустить проезда автомобилей по льду. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Кроме того, как отметили в ведомстве, сотрудниками МЧС совместно с представителями ГИБДД организовано дежурство на временных постах. В ходе своей работы специалисты МЧС проводят профилактические беседы с рыбаками об опасности зимнего отдыха на льду и раздают листовки на данную тему. На случай возникновения опасных ситуаций у сотрудников имеются спасательные средства, необходимые для оказания помощи.

Напоминаем, в целях обеспечения безопасности любителей подледного лова рыбы действует запрет выхода и выезда на лед водных объектов, введенный распоряжением администрации Псковской области.

Сейчас на территории Псковской области сохраняется погода с плюсовыми значениями температуры окружающей среды. А это значит, что лед на водоемах начинает активно таять. Уже сейчас на многих участках рек и озер наблюдаются промоины и участки открытой воды. Лед становится непрочным, имеет рыхлую структуру. Необходимо отметить, что если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%.

В ведомстве добавили, практика прошлых лет показывает, что находятся смельчаки, которые настолько любят рыбалку, что продолжают ею заниматься и в таких условиях.