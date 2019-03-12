Общество

Госавтоинспекция Псковской области напоминает о временном ограничении движения по некоторым дорогам с разрушенным покрытием

На некоторых автодорогах Псковской области движения будет временно ограничено, на что укажут соответствующие знаки. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Так, в связи с разрушением покрытия на проезжей части дорог общего пользования регионального значения «Пустошка - Себеж» и «Идрица - Чайки», необходимостью принятия мер по обеспечению сохранности автомобильных дорог, Госавтоинспекция информирует, что c 6 марта вводится временное ограничение движения с установкой знаков на этих дорогах. «Пустошка - Себеж» - 3.12 «Ограничение нагрузки на ось». «Идрица - Чайки» - 3.12 «Ограничение нагрузки на ось». Ограничение движения вводится на срок 30 календарных дней.