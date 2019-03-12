Общество

В Пскове 3 подростков и 4 законных представителей несовершеннолетних направили к наркологу

В Пскове провели очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав этих детей и подростков. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе ОМСУ Пскова. В результате на консультацию к врачу-наркологу направили 3 подростков и 4 законных представителей.

Кроме того, в ведомстве отметили, что было рассмотрено 27 материалов в отношении несовершеннолетних, законных представителей и других граждан. Привлечено к административной ответственности 17 граждан, из них 7 - несовершеннолетних. Один из последних - в состоянии алкогольного опьянения появился в общественном месте, 4 - в неустановленном месте перешли ж/д пути, 2 - в общественном месте курили табак. На консультацию к психологу направили 3 подростков. Комиссией рассмотрено: 1 материал о переводе несовершеннолетнего в школу в Невель, 3 материала о снятии с профилактического учета, 10 материалов об утверждении межведомственного комплекса плана о проведении индивидуально - профилактической работы и материал о внесении изменений в постановление.

Само заседание состоялось 14 марта.