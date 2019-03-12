Псковские отделения Российского Союза молодежи и Российского движения школьников пополнили свои ряды порховскими детьми

К псковским отделениям Российского Союза молодежи (РСМ) и Российского движения школьников (РДШ) присоединились школьники Порховского района. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в Доме детского творчества.
Школьники произнесли клятву общероссийского движения - руководитель псковского отделения РСМ и РДШ Алёна Иванова вручила детям членские билеты и нагрудные значки.
Примечательно, что мероприятие посетила замглавы Порховского района Ольга Иванова, а также представители управления образования и преподаватели.
Напомним, псковское отделение Российского Союза молодёжи - самая многочисленная молодёжная организация в Псковской области. В организации в конце 2018 года числилось около 720 человек. В программах и проектах регионального отделения каждый год участвует около 4000 человек.