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Общество

Псковские отделения Российского Союза молодежи и Российского движения школьников пополнили свои ряды порховскими детьми

16.03.2019 17:07|ПсковКомментариев: 0

К псковским отделениям Российского Союза молодежи (РСМ) и Российского движения школьников (РДШ) присоединились школьники Порховского района. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в Доме детского творчества.

Школьники произнесли клятву общероссийского движения - руководитель псковского отделения РСМ и РДШ Алёна Иванова вручила детям членские билеты и нагрудные значки.

Примечательно, что мероприятие посетила замглавы Порховского района Ольга Иванова, а также представители управления образования и преподаватели.

Напомним, псковское отделение Российского Союза молодёжи - самая многочисленная молодёжная организация в Псковской области. В организации в конце 2018 года числилось около 720 человек. В программах и проектах регионального отделения каждый год участвует около 4000 человек.

Теги: #молодежь #школьники
Источник: Псковская Лента Новостей
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