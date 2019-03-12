Общество

Коллекцию «Республика Крым: страницы истории» покажут в Псковском региональном центре Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина

В Псковской областной универсальной научной библиотеке (Вокзальная, 48) состоится презентация электронной коллекции «Республика Крым: страницы истории», приуроченная к 5-летию со дня воссоединения Крыма с Россией. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в государственном комитете культуры Псковской области. Само мероприятие начнется 18 марта в 14.00 (вход свободный).

Псковский региональный центр доступа к ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина предлагает псковичам ознакомиться на портале Президентской библиотеки с электронной коллекцией «Республика Крым: страницы истории». В эту коллекцию вошли исследования, очерки, архивные документы, фотографии и другие материалы, знакомящие с административным, социально-экономическим, общественно-политическим и культурным развитием региона с древнейших времён до наших дней.

Подробнее о коллекции и мероприятии можно узнать на сайте областной библиотеки.