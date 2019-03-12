Общество

В Великолукском драмтеатре встретят Всемирный день театра творческим вечером «Страницы прошлого листая»

Великолукский драмтеатр приглашает всех желающих на творческий вечер «Страницы прошлого листая». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ВДТ, мероприятие начнется 27 марта в 18.00.

Вечер приурочен ко Всемирному дню театра и пройдет под девизом «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами». Так, на сцене театра прозвучат слова поздравления от руководства города, состоится награждение артистов, работников театра. В атмосфере праздника и хорошего настроения зрители смогут увидеть артистов разных поколений, хорошо знакомые сцены. Артисты поделятся своими мыслями, планами на будущее.

Кроме того, в ведомстве отметили, в фойе первого этажа начнет работу новая экспозиция, посвященная современному репертуару театра.