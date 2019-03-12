Общество

Умерла певица Юлия Началова

Умерла известная российская певица Юлия Началова. Об этом в субботу, 16 марта, в своем «Инстаграм» написала менеджер артистки. Менеджер отметил, что смерть наступила примерно в 19.00. Певице было 38 лет.

Как пишет телеграм-канал «Mash» со ссылкой на источники, причиной смерти певицы стала острая сердечная недостаточность, наступившая из-за отека легких и мозга.

Как отмечает «Лента.Ру», в понедельник, 11 марта, артистка была доставлена в одну из столичных больниц в тяжелом состоянии. Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, она была введена в состояние искусственной комы. В субботу ей провели операцию на ноге.

Юлия Началова получила известность в 1990-е годы, ее дискография насчитывает 8 альбомов.

У певицы осталась дочь, родившаяся в браке с бывшим игроком сборной России по футболу Евгением Алдониным (они были женаты с 2006 по 2011 год).