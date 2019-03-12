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В Псковском музее-заповеднике открылась выставка, посвященная 90-летию псковского архитектора М. И. Семенова

16.03.2019 21:01|ПсковКомментариев: 0

В Псковском музее-заповеднике 15 марта прошло открытие выставки «Сохраняя связь времен», посвященной 90-летию известного русского архитектора-реставратора, художника и мастера фотографии Михаила Ивановича Семенова. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в самом музее. Выставка будет работать в фойе 2 этажа главного здания музея (улица Некрасова, 7) каждый день, с 11.00 до 18.00, кроме понедельника (выходной день) и последнего вторника месяца (санитарный день).

Организаторы отметили, что открыли выставку для того, чтобы показать разносторонние интересы и дарования Михаила Семенова, оставившего заметный след в истории Псковского края. На выставке представлены материалы из семейного архива Михаила Семенова, рабочий инвентарь и фотографии отреставрированных этим архитектором памятников, творческие работы, а также предметы русского народного быта из коллекции, которую мастер собирал многие годы.

В момент открытия выставки слово взял директор Псковского музея-заповедника Сергей Сарченков. Директор отметил, что эта выставка - дань памяти Михаилу Ивановичу, результаты работы которого поражают мастерством и искусностью жителей и гостей города и области уже не один десяток лет. Так же Сергей Сарченков указал, что открывшаяся выставка является частью масштабных работ по увековечиванию памяти знаменитых псковских архитекторов, реставраторов, исследователей и строителей. Кроме того, директор музея напомнил, что после завершения реставрации Варлаамовского угла и приспособления его объектов для выполнения музейных и выставочных функций, в экспозиции Плоской башни будет организована выставка, посвященная заслугам этих выдающихся людей.

Автор выставки, заведующая историческим отделом музея Сухова Елена обрисовала некоторые страницы биографии Михаила Семенова, после чего предложила гостям мероприятия поделиться своими воспоминаниями об этом талантливом человеке.

После завершения официальной части мероприятия сотрудники музея провели для собравшихся экскурсию по выставочному комплексу.

Напомним, детство Михаила Семенова совпало с немецко-фашистской оккупации в Пскове, юность - с тяжелым послевоенным восстановлением города. Архитектор помнил, как 18 февраля 1944 года во время налета советской авиации на город их семья пролежала на полу с 5 часов вечера до 5 утра: все это время длилась бомбежка.

Михаил Семенов говорил, что видел, как разрушили Псков, именно поэтому отдал делу сохранения, реставрации и восстановления памятников архитектуры Псковской земли 50 лет.

Для нового поколения реставраторов Михаил Семенов - прежде всего, учитель.

Михаил Семенов 40 лет работал в Псковской специальной научно-реставрационной производственной мастерской. Список его реставрационных работ открывает Успенская церковь 15 века в селе Мелетово.

Среди объектов, которыми он занимался, были церковь Покрова от Торга, Власьевская башня, южная стена Довмонтова города.

Почти 18 лет жизни архитектор отдал реставрации крепости Псково-Печерского монастыря и монастырских храмов.

По правилам, весь процесс реставрации необходимо фиксировать на фотопленку - тогда фотография стала увлечением и еще одной профессией Михаила Семенова. Так, в 1995 был издан фотоальбом «Псково-Печерский монастырь».

Примечательно, что много времени провел архитектор на берегу Чудского озера, где велась реставрация замечательной церкви Святой Троицы в селе Доможирка Гдовского района.

В рядах лучших реставраторов страны Михаил Семенов работал в Красноярском крае на строительстве музея «Сибирская ссылка В.И. Ленина в с. Шушенское».

В конце 1990-х по приглашению соотечественников из Великобритании архитектор участвовал в разработке проекта храма Успения Богородицы, выстроенного в Лондоне.

В приделе церкви папы Климента у Семенова была художественная мастерская, где реконструктор занимался живописью, резьбой по дереву, пробовал себя в кузнечном деле.

Михаил Семенов был членом Союза архитекторов, Заслуженным работником культуры России. В 1995 году архитектору была присуждена Государственная стипендия «за выдающийся вклад в дело реставрации памятников».

Осенью 1996 года Михаила Семенова сбила автомашина в центре Пскова, на площади Ленина. Архитектор похоронен на Орлецовском кладбище в Пскове.

Теги: #Псковский музей #выставка #Псковский музей-заповедник #архитектура
Источник: Псковская Лента Новостей
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