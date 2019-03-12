Общество

День работников бытового обслуживания населения и ЖКХ отмечают в России

17 марта отмечается День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства в России.

Как сообщает calend.ru, каждый год в третье воскресенье марта свой профессиональный праздник отмечают люди, чья работа связана с различной сферой обслуживания, в том числе и работники ЖКХ.

Этот праздник отмечался в Советском Союзе с 1966 года в четвертое воскресенье июля как День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. По указу президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года №3018-Х «О праздничных и памятных днях», в редакции указа президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988 года №9724-XI «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях» он был перенесен на третье воскресенье марта. А указом президента РФ от 7 мая 2013 года №459 «О Дне работника торговли» этот праздник следует отмечать в четвертую субботу июля, поэтому сегодня в России - в третье воскресенье марта - отмечается День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

Первые декреты и постановления Советского правительства, направленные на развитие сферы бытовых услуг, были приняты в 1917-1921 годах. С того времени система бытового обслуживания стала активно развиваться. К бытовым услугам мы относим все те службы, которые создают уют и удобство нашей жизни.

Сегодня работники бытового обслуживания вносят огромный вклад в развитие экономики нашей страны, расширяют спектр услуг и улучшают их качество. А в свой профессиональный праздник они получают поздравления и подарки от руководства и коллег, а также благодарных клиентов.