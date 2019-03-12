Общество

ВЛГАФК проводит День открытых дверей

Великолукская государственная академия физической культуры и спорта проводит День открытых дверей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, в программе мероприятия - выступление ректора, презентация направлений подготовки, особенности приема абитуриентов в вуз в 2019 году на очную и заочную формы обучения, экскурсия по академии, посещение музея спорта и олимпийского движения Псковского края.

Выпускников школ, их родителей ждут 27 марта в 14.00 по адресу - Великие Луки, площадь Юбилейная 4, актовый зал главного корпуса академии.