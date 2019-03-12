Общество

Псковичи празднуют 5-летие воссоединения Крыма с РФ. ФОТО

В Детском парке города Пскова проходит культурно-массовое мероприятие, посвященное пятилетию воссоединения Крыма с Российской Федерацией.

На сцене в парке выступают ведущие творческие коллективы Пскова, в частности, ансамбли «Голубые молнии» и «Лаванда», заслуженная артистка РФ Марина Курчавова и другие, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В праздничных мероприятиях участвует глава Пскова Иван Цецерский.

Крым вернулся в состав России в марте 2014 года. На референдуме в Крыму о статусе автономии, который прошел 16 марта 2014 года, большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. 18 марта президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России.