Общество

Александр Котов поздравил с профессиональным праздником работников торговли, бытового обслуживания населения и ЖКХ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов от имени депутатов поздравил с профессиональным праздником работников торговли, бытового обслуживания населения и ЖКХ.

«Уважаемые работники и ветераны торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области!

От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы трудитесь в отраслях, от которых напрямую зависит качество жизни населения. Вы обеспечиваете бесперебойную работу очень важных сфер жизнедеятельности всего региона, предоставляете широкий спектр услуг, делаете нашу повседневную жизнь комфортнее – ваш труд нужен людям.

От вашего профессионализма, трудолюбия и преданности делу во многом зависит эффективная работа всей отрасли, а значит, и хорошее настроение псковичей.

В этот праздничный день позвольте выразить всему профессиональному сообществу работников торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области искреннюю признательность за каждодневный напряжённый труд. Здоровья, удачи и благополучия!» - говорится в тексте поздравления.