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Общество

Роспотребнадзор усиливает контроль за санитарной обстановкой в преддверии паводков

17.03.2019 16:10|ПсковКомментариев: 0

Роспотребнадзор усиливает сантиарно-эпидемиологическй надзор в связи с возможными чрезвычайными ситуациями, вызванными паводками. Как пишет ТАСС, об этом в воскресенье сообщается на сайте ведомства.

«В связи с возможным возникновением в 2019 году чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем, в предпаводковый период Роспотребнадзором усилен федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор за эпидемиологически значимыми объектами», - говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства участвуют в проверке готовности к паводкам систем водоснабжения и водоочистки, а также таких важных объектов, как нефтебазы, склады горюче-смазочных материалов и пестицидов, мусорные полигоны и несанкционированные свалки.

Специалисты Роспотребнадзора также проверяют готовность пунктов размещения для жителей в случае подтопления населенных пунктов, наличие медикаментов для борьбы с инфекционными и паразитарными заболеваниями.

Теги: #Роспотребнадзор
Источник: Псковская Лента Новостей
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