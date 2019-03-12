Общество

Победителями конкурса «Лидеры России» в этом году стали 104 человека

Наблюдательный совет «Лидеров России» утвердил победителей конкурса, ими стали 104 человека, на одного больше, чем в прошлом году, сообщила член набсовета, общественный деятель Наталья Солженицына.

«В этом году (победителями стали) 104 человека», - сказала Н.Солженицына журналистам в воскресенье.

По ее словам, второй конкурс прошел эффективнее, чем первый, кроме того, граждане участвовали в нем более активно.

«Я смотрю с оптимизмом на жизнь этого конкурса в будущем», - добавила Н.Солженицына.

В свою очередь, член набсовета, председатель Паралимпийского комитета России Владимир Лукин сообщил, что за время финала конкурса в наблюдательный совет не поступило ни одной апелляции на оценки участников.

«Мы пришли к выводу, что у нас нет оснований считать, что есть какие-либо серьезные изъяны, недопонимания или предопределения. Мы, наблюдательный совет, приходим к выводу, что нет нареканий к тому, как это происходило», - сказал В.Лукин журналистам.

Второй конкурс «Лидеры России» стартовал 10 октября 2018 года. На него было подано более 227 тысяч заявок от руководителей со всей страны и из 68 иностранных государств. С 18 января по 21 февраля прошли региональные полуфиналы, по итогам которых были определены 300 финалистов.

Финалисты конкурса получат гранты, которые помогут повысить квалификацию на лучших программах для управленцев. Победителей ждет год личных карьерных консультаций топ-менеджеров крупнейших компаний и государственных деятелей. Среди наставников, участвующих в проекте, - вице-премьеры, министры, губернаторы, представители бизнеса.

Финал конкурса проходил в Сочи с 13 по 17 марта.

Победителями первого конкурса «Лидеры России», который проходил в 2017/2018 году, стали 103 человека.