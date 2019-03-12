Общество

УФАС объявляет конкурс по формированию кадрового резерва

Управление Федеральной антимонопольной службы по Псковской области объявляет конкурс по формированию кадрового резерва на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Псковского УФАС России.

Как сообщается на сайте УФАС, объявляется конкурс на группу должностей: начальник отдела, заместитель начальника отдела, советник, ведущий консультант, консультант, главный государственный инспектор, ведущий специалист 3 разряда, заместитель руководителя территориального органа.

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет.

Обязательно наличие высшего образования, без предъявления требования к стажу.

Документы для участия в конкурсе по формированию кадрового резерва принимаются в срок до 8 апреля по адресу: 180017, г. Псков, ул. Кузнецкая, д. 13. Конкурс проводится по мере поступления заявлений.

Более подробную информацию можно получить по телефону: 8(8112)-66-55-53.