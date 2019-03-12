Общество

В Пскове менеджер по туризму в среднем зарабатывает 30 тыс. рублей в месяц

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты менеджеров по туризму в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове.

Так, по данным Superjob, менеджер по туризму в этом городе в среднем получает 30 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 55 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 45 000 рублей в месяц.

В соседних крупных городах средняя зарплата представителей данной профессии достигает следующих показателей: Тверь – 34 000 рублей, Великий Новгород – 30 000 рублей, Смоленск – 30 000 рублей, Ленинградская область – 37 000 рублей в месяц.