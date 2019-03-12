Общество

Вячеслав Евдокименко назначен атаманом Великолукско-Невельского округа

16-17 марта в Ростове-на-Дону прошел ряд совещаний атаманов и руководителей Возрожденного казачества Руси. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ВКР, намечен план мероприятий до конца 2019 года, заслушаны отчеты руководителей.

Совет атаманов вынес кадровые решения по ряду подразделений Северо-Западного округа. Атаманом Великолукско-Невельского округа ВКР стал есаул Вячеслав Евдокименко вместо выбывшего Олега Транькова.

http://pln-pskov.ru/society/334428.html

Уполномоченному представителю верховного атамана ВКР Дмитрию Уразову объявлен выговор за ненадлежащий контроль за деятельностью атаманов ВКР на вверенной территории.