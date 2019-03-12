Общество

В ПсковГУ прошло собрание регионального отделения общества «Знание»

В Псковском государственном университете прошло общее собрание Псковского регионального отделения Общероссийской общественно–государственной просветительской организации «Российское общество «Знание», председателем которого является Юрий Демьяненко — советник ректора ПсковГУ, сообщает проректор по стратегическому развитию ПсковГУ Инна Андреянова на своей странице в соцсетях.

Сама прорекор является директором Псковского филиала Российского общества «Знание». По итогам трех лет работы были сформированы предложения по формированию приоритетных направлений развития Российского общества «Знание»: разработка и принятие общероссийского закона «О просветительской деятельности в РФ», формирование постоянного запроса от органов региональной власти на просветительскую деятельность, предусмотрение в бюджетах субъектов Российской Федерации статьи расходов на просветительскую деятельность, рассмотрение возможности проводить семинары по обмену опытом между региональными отделениями, ежегодное повышение квалификации по организации работы региональных отделений для сотрудников со стажем менее 3 лет.



