Общество

Кадастровая палата поможет оформить договоры, получить грамотную консультацию по пакету документов

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области информирует, что в целях повышения качества и доступности государственных услуг Росреестра специалистами филиала оказываются услуги по подготовке проектов договоров в простой письменной форме и консультационные услуги в сфере оборота объектов недвижимости, сообщают в пресс-службе Росреестра.

Законодательством установлена фиксированная стоимость оказываемых услуг: за составление проекта договора в простой письменной форме (за 1 договор с НДС): между физическими лицами – 750 рублей, между физическими лицами и юридическим лицом –950 рублей, между юридическими лицами или физическими лицами и несколькими юридическими лицами – 1100 рублей.

Консультационные услуги, связанные с оборотом объектов недвижимости, требующие предварительной проработки - 500 рублей за 1 консультацию.

Консультационные услуги, связанные с оборотом объектов недвижимости, требующие предварительной проработки, с подготовкой письменной резолюции по результатам консультации - 800 рублей за 1 консультацию.

Консультации кадастровой палаты пользуются спросом у граждан, поскольку их оказывают специалисты, имеющие многолетний опыт работы в сфере недвижимости, что гарантирует качественную подготовку необходимых документов. Нельзя не отметить также и скорость оказания данного вида услуг. Пока вы оплачиваете услугу, ваш договор уже готовится. Таким образом, интересующие Вас документы вы получите уже в день обращения.

Для получения услуги заинтересованным лицам необходимо обращаться в отдел правового и кадрового обеспечения филиала по телефонам: 8(8112) 649-301 (доб.2120) или электронной почте http://fgu600801@60.kadastr.ru. Кроме того, любой желающий может лично прийти в офис филиала по улице Рабочей, дом 11 и на месте получить всю интересующую информацию.