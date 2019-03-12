Общество

Дмитрий Баранов представит «Яблоко» в Собрании депутатов Псковского района

В Собрании депутатов Псковского района партию «Яблоко» будет представлять ветеран педагогического труда и профсоюзного движения педагогов Дмитрий Баранов. Такое решение единогласно принято региональным советом Псковского регионального отделения партии «Яблоко» на минувшей неделе в связи с отставкой избранного депутатом в 2017 году лидера единого списка партии на районных выборах Сергея Воробьева.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, Сергей Воробьев, выпускник Российской академии театрального искусства (РАТИ, бывш. ГИТИС) по специальности режиссер музыкального театра, и его супруга - также актриса, получили в январе этого года приглашения на работу в профессиональном театре в другом регионе России и приняли решение сменить место жительства. Депутатские полномочия Сергея Воробьева были прекращены по его заявлению Собранием депутатов Псковского района 6 марта в связи со сменой места жительства.

Дмитрий Баранов был вторым номером единого списка партии на выборах депутатов Псковского района, региональный совет принял решение о передаче ему депутатского мандата.