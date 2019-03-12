Общество

Пострадавшему от пожара куньинскому храму святителя Тихона Патриарха Всероссийского нужна помощь

Вечером 15 марта по неустановленной причине произошло возгорание бокового аналоя в храме святителя Тихона Патриарха Всероссийского в поселке Кунья. Сообщение о возгорании поступило в пожарную охрану в 20.23. В результате быстро развившегося пожара серьезно повреждены иконы верхних рядов иконостаса, сообщают служители храма в соцсетях.

«Мы призываем всех неравнодушных помочь восстановить храм. Нам нужна любая помощь - и физическая, и материальная», - пишут в социальных сетях служители храма.

Помочь храму можно, перечислив деньги на карту сбербанка № 5336 6900 9656 8748. Карта привязана к номеру телефона настоятеля храма протоиерея Димитрия Соловьева: +7 (911) 699-36-51.