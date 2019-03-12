Общество

Зампрокурора Псковской области организует прием граждан в Стругокрасненском районе

Заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Сергей Левшаков 28 марта организует личный прием граждан в прокуратуре Стругокрасненского района по адресу: Струги Красные, улица П. Виноградова, 3 с 17.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Для встречи с заместителем прокурора области накануне дня приема необходимо обратиться к прокурору Стругокрасненского района Антону Куприкову с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.