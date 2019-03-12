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Псковские сето представят регион на Международном форуме «Год языков коренных народов» в Ханты-Мансийске

Псковские сето представят Псковскую область на международном форуме «Год языков коренных народов» в Ханты-Мансийске. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в администрации Псковской области. Этот форум пройдет 20 - 22 марта. В масштабном мероприятии примут участие порядка 500 человек, в том числе делегация псковского региона, в состав которой вошли руководитель Печорской районной общественной организации «Этнокультурное общество народа Сето» Хелью Маяк и члены организации Елена Вариксоо и Малле Богачева.

Форум откроется пленарным заседанием на тему «Один Мир - тысячи голосов» и работой секций «Лучшие практики и проекты по поддержке родных языков», «Русский язык, как язык межнационального общения», «Языки коренных малочисленных народов в системе образования». Кроме того, делегаты форума обсудят роль науки, информационных технологий и СМИ в сохранении, популяризации и развитии языков коренных малочисленных народов, а также рассмотрят культурно-образовательные условия сохранения языков коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Для преподавателей родных языков состоится мастер-класс. Завершится конференция открытым заседанием организационного комитета Международного года языков коренных народов. Программой также предусмотрена экскурсия по Ханты-Мансийску, посещение Археопарка, мастер-класса традиционной кухни обских угров, Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа».

Как рассказала Хелью Маяк, псковские сето выступят с докладом во второй день форума, на секции «Роль науки в сохранении и развитии языков коренных малочисленных народов». «Специфика языка сето заключается в том, что у нас нет письменности. Мы обучаем языку сето дома, комментируя обычные ежедневные действия, а также через песни. Безусловно, нам интересно пообщаться с другими малочисленными народами и узнать, как они обучают своим родным языкам», - поделилась планами Хелью Маяк.

Добавим, что мероприятие проводится в рамках Международного года языков коренных народов, провозглашенного Организацией Объединенных Наций. Цель форума - всестороннее обсуждение вопросов сохранения и развития языков народов России, особенно исчезающих и малоиспользуемых языков РФ.

Задачами форума являются популяризация языков народов России как инструментов формирования общероссийской гражданской идентичности, экспертная верификация и изучение региональных практик по поддержке языкового многообразия в России, поиск путей гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений через языковые коммуникации, поддержку и развитие языков.

Организаторами мероприятия выступают Федеральное агентство по делам национальностей, министерство просвещения Российской Федерации, Организационный комитет Международного года языков коренных народов, Правительство Ханты-Мансийского автономного округа, Фонд сохранения и изучения родных языков Российской Федерации.