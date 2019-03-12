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Общество

«Псковэнерго» демонтирует оборудование в нежилых деревнях

18.03.2019 10:57|ПсковКомментариев: 0

В целях недопущения краж на энергообъектах и предупреждения электротравматизма сторонних лиц, работники филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» производят демонтаж электросетевого оборудования, питающего переставшие работать предприятия и «вымершие» деревни. Только с начала года по области было демонтировано 11 энергообъектов по причине их бездействия, почти половина из них - в Островском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении. 

Зачастую энергетики демонтируют линии и трансформаторные подстанции по просьбам проживающих там жителей, которые на зимний период уезжают в город. При этом демонтируемое электрооборудование размещается на ответственное хранение на складских площадках производственных отделений и районов электрических сетей. На период появления в пустующих деревнях жителей, работники «Псковэнерго» вновь восстанавливают прежнюю схему электроснабжения.

В первую очередь такие мероприятия позволяют избежать краж с объектов электроэнергетики в наступивший период их бездействия. По данным службы безопасности предприятия, 30 процентов всех краж энергооборудования совершается именно с недействующих объектов или объектов сезонного назначения.

«Псковэнерго» напоминает гражданам, что хищение энергооборудования не только преследуется по закону. Такие действия смертельно опасны, поскольку оборудование на этих объектах находится под высоким напряжением. Обо всех случаях причинения ущерба электросетевому хозяйству региона, о фактах хищения электроэнергии, а также всех подозрительных лицах, оставленных вещах, случаях противоправных действий вблизи энергообъектов можно сообщать на телефон доверия энергокомпании в Пскове — (8112) 59-73-45 или на телефон «горячей линии» МРСК Северо-Запада 8-800-333-02-52.

Теги: #Псковэнерго
Источник: Псковская Лента Новостей
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