Общество

Сотруднику ИК-2 УФСИН России по Псковской области присвоили звание «Почетный донор России»

В станции переливания крови Псковской области состоялось торжественное вручение удостоверения и нагрудного знака «Почетный донор России» сотруднику исправительной колонии №2 Николаю Ковалеву. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН по Псковской области.

«Николай сдал кровь более 40 раз. Этим он помог многим нуждавшимся в переливании крови людям» - рассказала заведующая отдела комплектования донорских кадров, станции переливания крови Псковской области Нина Павкова.

В торжественной обстановке, Николай Ковалев поделился историей, с медицинскими работниками, о том, что подвигло его стать донором: «Еще в школе, на классном часе, к нам пришел сотрудник станции переливания крови и рассказал подробно об этой процедуре, а также привел в пример данные, о том, сколько на тот момент было нуждающихся людей в донорской крови. Меня это сильно впечатлило, и я захотел помочь хотя-бы одному человеку. Как только мне исполнилось 18 лет, я первый раз сдал кровь. Уже после - продолжил делать регулярные донации. Приятно осознавать, что моя кровь может спасти жизнь».

Необходимо отметить, что нагрудным знаком «Почетный донор России» награждаются граждане, которые бесплатно сдали кровь 40 раз и более или плазму крови 60 и более раз.

Кроме того, заслуженные доноры имеют льготы: первоочередное приобретение по месту работы или учебы путевок для санаторно-курортного лечения, ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время года, право на внеочередное лечение в государственных или муниципальных организациях здравоохранения и ежегодную денежную выплату.