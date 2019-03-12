Общество

Психологи УФСИН по Псковской области приняли участие в учебно-методических сборах

На базе спецподразделения «Зубр» прошли учебно-методические сборы с психологами УФСИН России по Псковской области. Руководила сборами начальник психологической службы территориального ведомства Виктория Сымитка, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

В ходе сборовой подготовки рассматривались вопросы по психологическому сопровождению сотрудников, а также осужденных, подозреваемых, обвиняемых уголовно-исполнительной системы Псковского региона, в соответствии с требованиями ФСИН России.

Помимо этого, проведены мастер-классы для практикующих психологов УФСИН по теме: «Как сдерживать агрессию в ответ на агрессию» и тренинг «Командообразование», данные программы в дальнейшем будут использоваться психологами в ИК, СИЗО и УИИ.