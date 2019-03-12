Общество

В Опочецком районе волки загрызли овцу, барана и свинью - жители просят помощи

В деревне Сырохново Опочецкого района волки загрызли овцу, барана и свинью. Об этом на сайте губернатора Псковской области ведерников.рф сообщил местный житель.

Источник: pintrest.com

«У соседки Васильевой Елены Александровны (она живет одна) за последнюю неделю стая волков сожрала среди бела дня овцу, барана, а вчера - свинью. Осенью волк в сумерках схватил и унес собаку соседки. Соседка на коне преследовала волка, но стемнело. У нее - слепой пес и собака, держит коня, овец, коз, гусей, куриц. За месяц стая уничтожит всех. У меня же, Рябова Алексея Александровича, - тёлка, бык, птица. Срочно сообщите, чем сможете помочь. Или нам уже можно резать скотину и отсюда уезжать? Сообщали в местную администрацию, полицию. В деревне, кроме нас, еще человек. Срочно требуется помощь!», - написал местный житель.

Ответственным за разрешение проблемы назначен председатель государственного комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов.