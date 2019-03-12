Общество

В Псковской области уничтожено 7 тонн яблок, которые пытались незаконно ввезти в страну

В Опочецком районе Псковской области должностными лицами управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в результате совместных мероприятий с сотрудниками Псковской таможни было задержано автомобильное транспортное средство, осуществлявшее незаконный ввоз с территории Республики Беларусь продукции без документов, подтверждающих карантинное фитосанитарное состояние и происхождение товара.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, при проведении досмотра грузового отсека автомобиля была выявлена партия яблок, на упаковочной таре были обнаружены маркировочные этикетки, согласно которым страна происхождения фруктов - Польша.

7 тонн польских яблок изъяты из оборота и уничтожены 13 марта на полигоне ТБО в городе Себеж Псковской области в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 29.07.2015 № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

По факту выявленного нарушения в отношении физического лица возбуждено дело об административном правонарушении.

Всего с начала года при осуществлении мероприятий по предотвращению незаконного ввоза с территории Республики Беларусь продукции растительного происхождения было выявлено и уничтожено пять партий польских яблок общим весом 36,1 тонн.

Также с начала 2019 года были выявлены и уничтожены другие незаконно ввезенные фрукты и овощи: польские груши – 40 килограммов, голландские груши – 24 килограмма, испанская хурма – 80 килограммов, украинские яблоки – 4,55 тонн, огурцы – 33 килограмма и украинская пекинская капуста – 63 килограмма.